CORNER 1 ⟩ F1-hooaja eelvaade: favoriidid, mustad hobused ja maaefektiga autod

Ent kuna tänavu kihutavad ringradadel värsketele tehnilistele nõuetele vastavad vormelid, pöörati tähelepanu ka uutele reeglitele. Täpsemalt tuli juttu maaefektiga autode naasmisest: mis need on, mis on nende ajalugu F1-sarjas ning mis paganama asi on nendega seotud termin «pringlitamine»?