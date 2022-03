Maineka korvpalliportaali hitihoiatused: jälgige ka Tassi ja Kriisat

Arizona Wildcatsi mängujuhi Kriisa kohta kirjutas portaal, et eestlase näol on tegemist fantastilise kujuga, kes on oma nime saanud endise Arizona mängija Steve Kerri järgi. Veel kirjutab portaal, et Kriisa teeb oma meeskonnas kõige rohkem kaugviskeid. Keskmiselt viskab ta mängu kohta 7,2 kolmest, millest tabab 2,5 (35-protsenti).