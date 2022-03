Mitmele suusatähele ei meeldi uus ala, mille kohta öeldi igav ja keeruline

Faluni etapil oli kavas nii 4x5 km segateatesõit kui ka segapaarissprint. Segateate võitis USA, kellele järgnesid Soome ja Norra. Segapaarissprindis jõudsid poodiumile Rootsi, Norra II ja Norra I.

Segateatesõiduga karjäärile joone alla tõmmanud norralanna Therese Johaugi suur hirm on, et äkki asendatakse uudne teatesõit traditsioonilisega. «Arvan, et MK-sarjas võiksid lisaks veel mõned suusasõidud olla, kuid loodan, et neid ei asendata naiste ja meeste teatesõitudega,» lausus ta NRK-le.

Temaga samas teatesõidus osalenud Hans Christer Holund polnud rahul võistluse distantsiga, sest sai läbida vaid viis kilomeetrit. «Nii lühikesel distantsil ei saa jõudu kasutada. Peaaegu mõttetu on proovida, sest see on võimatu ülesanne. Tuleb lihtsalt rajal püsida ning loota, et suuski või keppe ei murraks,» lausus ta.