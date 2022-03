Naistennisist venelannadest konkurentidest: keegi neist pole öelnud, et neile ei meeldi, mis Ukrainas toimub

«Olen endast väljas, kui neid mängimas näen. Nende ainukene mure on, et nad ei saa praegu raha ülekandeid teha. Ma ei ole sellega nõus, et nad mängida saavad,» lausus Kostjuk.

«Me kõik teame, kes ründas keda ja kelle pommid need on. Me ei saa jääda neutraalseks. Minu riik ei taha liikuda Venemaa, Nõukodude Liidu suunas. Ukraina ei anna kunagi alla. Sõda ei tähenda automaatselt, et oleksime alistunud. Me kõik teame, et see hull Putin ei lõpeta kunagi. Välismaalaste hüüded «lõpetage sõda» lähevad tal ühest kõrvast sisse ja teisest välja. Venelased ei tohiks mängida,» oli Kostjuk resoluutne.