IBU tahab Venemaa üle parda visata: see on venelaste diskrimineerimine

«Venemaa laskesuusaliidu hinnangul on IBU otsus kallutatud ja ebaseaduslik. Tegemist on rahvuse pärast diskrimineerimisega,» teatas alaliidu president Viktor Maigurov.

IBU väljastas neljapäeval pressiteate, kus sõnas, et Venemaa ja Valgevene alaliidud pole suutnud täita inimlikke kohustusi. Maigurov teatas seepeale, et venelased pole rikkunud ühtegi IBU reeglit.

IBU peasekretär Niklas Carlsson selgitas NRK-le, et kumbki alaliit pole reageerinud Venemaa alustatud sõjale Ukrainas. «Nad pole võtnud selget seisukohta, et sõda on vale,» lausus rootslane.

Maigurov kinnitas, et kavatseb IBU-le saata põhjaliku kirja, kuid saab aru, et nende liikmelisuse peatamise dokument on tegelikult juba allkirjastatud.