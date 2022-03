VIDEO ⟩ LeBron James jõudis NBAs võimsa tähiseni ja jahib ülipikalt püsinud rekordit

Lakers pidi eile tunnistama Washington Wizardsi 119:127 paremust, kuid Jamesi jaoks oli tegu suure õhtuga. Ta viskas kokku 38 punkti, korjas 10 lauapalli ja jagas kuus resultatiivset söötu. Kui enne kohtumise algust oli James 20 punktiga Malone'ist maas, siis õhtu lõpuks on just tema teisel kohal.

Jamesil on nüüd koos 36 947 punkti, millega ta jääb maha vaid Kareem Abdul-Jabbarist, kes viskas karjääri jooksul 38 387 silma. See tähendab, et James jääb temast maha 1440 punktiga.