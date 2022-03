Venelaste üle parda heitmine võib biatlonimaailmale tuua majandusprobleeme

«Mõistagi on see võimalus olemas. Minu arust on õige, kuidas oleme hetkel sellele olukorrale reageerinud. Vaatame septembris üldkoosolekul olukorrale taaskord otsa ning langetame uued otsused,» lausus Karlsson Norra rahvusringhäälingule.

Laskesuusajuht tunnistas, et Venemaa koondise väljaheitmisel on ka majanduslik tagajärg ning suurele alaliidule pigem negatiivne. «Põhimõtted on siin kohal olulisemad. Me peame olema valmis negatiivseteks tagajärgedeks,» lisas Karlsson.