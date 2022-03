Red Bullid jäid tobeda vea tõttu raja äärde, Horner: see oli halvim õudusunenägu!

Red Bulli probleemid said alguse üheksa ringi enne lõppu, kui Verstappen tõdes, et tema rooliga on väikeseid probleeme. Mida aeg edasi, seda rohkem antud murekoht süvenes ning peagi seisti silmitsi järgmise takistusega.

Nimelt näitas kaks ringi enne võistluse lõppu, et Verstappeni lisajõudu genereeriv aku oleks justkui tühjaks saanud. Tegelikult oli probleem hoopis kütusevoolikuga, mis jumpsima hakkas ja vormelilt jõu ära võttis.

Nõnda oli sunnitud Verstappen teiselt kohalt katkestama, ent see polnud Red Bulli jaoks veel kõik. Pärast valitseva maailmameistri katkestamist tõusis kolmandaks Sergio Perez, ent peagi jäi raja kõrvale ka mehhiklane. Ka Perezi masinal avastati sarnane probleem, mis Verstappenil.

Red Bulli pealik Christian Horner oli mõistagi pärast võistlust pettunud. «See tulemus on lihtsalt liiga julm. Meie autodel avastati sama viga, ent me ei tea täpselt, miks see nii läks. Peame kiiresti selle kindlaks tegema, et järgmisel sõidul antud viga vältida,» lausus Horner BBC-le.