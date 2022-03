Eesti e-spordi võistkond Levadia e-Lions võistleb Dubais 10 000-dollarilise auhinnafondiga turniiril

SiGMA Esports Cup Dubai 2022 on jaotatud kahte osasse, esimeses mängivad kõik võistkonnad omavahel läbi, mille tulemusena toimub jaotus kohamängudesse, kus toimub kolmest-parim formaat (BO3). Artikli kirjutamise hetkel on eestlastel kirjas juba kaks võitu: Suurbritannia võistkonna Imported Talenti (16:9) ja Rumeenia võistkonna Infinite'i (16:9) vastu. Turniirile saab kaasa elada hltv.org vahendusel .

Levadia e-Lionsi treener Hannes Jürgen Stalde kommenteeris, et kõik turniirile kutse saanud võistkonnad on sarnase tugevusega, kuid eestlaste suureks plussiks peab ta Kevin «ViztA» Kolomaineni ja Kevin «HS» Tarni lan-turniiride kogemusi. Enne turniiri algust tuli eestlastel harjuda ka keerulise olukorraga, kuna Dubais on keelatud tavapärased suhtluskanalis TeamSpeak ja Discord ning mängimise ajal saab omavahel kommunikeerida vaid mängusisese suhtlusvõimalusega. Lisaks tuli Euroopa võistkondade vastu treenides harjuda kõrge latentsusaja ehk pingiga.

Käesoleva hooaja eel toimus Levadia ridades ka suurem muudatus, kui meeskonnaga liitusid Kevin «HS» Tarn ja Enri «xezr» Jõgi. Mõlemad mehed on viimastel aastatel peamiselt rahvusvahelistes võistkondades mänginud. Tarn on lisaks Ropin "ropz" Koolile teine eestlane, kes on võistelnud «CS:GO» kõige olulisemal turniiril Majoril. See juhtus 2017. aastal, kui Tarn kuulus Saksamaa e-spordi võistkonna PENTA ridadesse.