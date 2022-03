Putini judosõbral läks Ukraina sõja tõttu kops üle maksa

63-aastane Gamba on 1980. aasta judo olümpiavõitja. Ta on teinud aastaid tihedat koostööd Venemaaga. 2009. aastal sai temast Venemaa koondise peatreener ning pärast edukat Londoni olümpiat pärjati ta Venemaa aasta treeneri tiitliga. 2016. aastal andis Putin talle Venemaa kodakondsuse, ulatades passi talle isiklikult üle.

«Ma ei saa selle traagilise olukorra suhtes midagi teha. Kuid ma ei saa ka teeselda, et mitte midagi ei ole juhtunud. Samas ma ei soovi, et judomaailm lahku lööks,» lausus Gamba, kes astus sõja tõttu tagasi Euroopa judoliidu peasekretäri kohalt.

Judo on Putini üks lemmikspordialadest. Tal on judos must vöö ning ta oli nii Euroopa kui ka maailma judoliidu aupresident. Mõlemast tiitlist jäi ta aga sõja tõttu ilma.