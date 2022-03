Eesti lauatennise klubi otsustas hüpata eurosarja

TalTech spordiklubi manager Sirli Roosve võtab osalemise eurosarjas kokku järgnevalt: «Eurosarjas osalemine on suur samm nii meie klubile kui ka Eesti lauatennisele kõrgemale tasemele jõudmiseks. Võtsime selle teekonna ette selleks, et pakkuda meie mängijatele kõrgema tasemega mänge ning viia meie klubi ka Euroopa lauatennise kaardile. Taotlesime korraldusõigust Eestisse, et tuua kõrgetasemelised mängud Eesti lauatennise publikule lähemale ja selleks, et pakkuda ülikooli liikmeskonnale vahelduseks korvpalli ja võrkpalli kõrvale põnevaid lauatennise lahinguid.»