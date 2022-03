Emaks saamine maksis sportlasele riigi toetuse: see on puhas diskrimineerimine!

Soome rannavõrkpallur Taru Lahti-Liukkonen sai kuni eelmise aastani Haridus- ja Kultuuriministeeriumilt toetust, et oma meelisalaga professionaalsel tasemel tegeleda. Tänavu teda enam stipendiaatide sekka ei nimetatud ning mullu emaks saanud soomlanna sõnul on see puhas diskrimineerimine.