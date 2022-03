TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool asuvad omavahel Eesti meistrit selgitama

Eesti naiste meistrivõistlused on jõudnud kulminatsioonini ning hooaja lõpu eel on põnevaim küsimus, kas tänavusel hooajal ühe tiitli võitnud Tartu Ülikool/Bigbank lisab auhinnakappi teise või paneb hooajale kuldse punkti hoopis Tallinna Ülikool/Kikas. Finaalseeria esimene vaatus on kavas kolmapäeval kell 19 ning nähtav Postimehe vahendusel.