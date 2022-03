JÄRELVAADATAV ⟩ Poolfinaalseerias 0:2 kaotusseisu jäänud Pärnu murdis otsustavas lahingus TalTechi!

Pärnu edukaim oli rünnakul 15 punktiga (+9) Markus Uuskari, 13 punkti (+12) lisas Bohdan Mazenoko ja 12 punkti (+4) Toms Švans. TalTechile tõi Matej Šmidl 16 (+2), Kevin Saar 12 (+2) ja Rasmus Meius 11 (+4) punkti.

Pärnu vastuvõtt oli 62%, rünnak 46%, blokiga saadi 8 ja serviga 4 punkti (eksiti 16 pallingul). TalTechi vastuvõtt oli 41%, rünnak 42%, blokiga saadi 7 ja serviga 6 punkti (17 viga).

TalTechi algkoosseis: Martti Keel, Matej Šmidl, Kevin Saar, Rauno Tamme, Sten Perillus, Jan Markus Üprus, libero Cris Karlis Lepp.

Pärnu algkoosseis: Jo Mauricio da Silva Neto, Markus Uuskari, Boris Žukov, Gabriel Cavalcante, Toms Švans, Bohdan Mazenko, libero Silver Maar.

Mängu algus oli tasavägine, Tamme autirünnaku järel pääsesid külalised ette 13:10 ja Janis Sirelpuu kasutas mõtlemisaega. Seejärel võeti Šmidl blokiga kinni ning Žukovi rünnak käristas vahe 15:10-le, uuesti time-out TalTechile. 18:12 seisul vahetas Aleksander Eerma Keele välja, avavaatus läks Pärnule tulemusega 25:17.

Teise geimi alguses pääsesid Avo Keele hoolealused blokipunkti järel ette 8:5. TalTechi rünnakuid juhtis edasi Eerma, ülejäänud mängijad olid samad nagu algkoosseisus. TalTech jõudis 8:8 viigiseisuni, ent uuesti pääses Pärnu ette 11:8, vahepeal tuli Tamme asemel mängu Rasmus Meius. TalTech suutis uuesti vahe tagasi mängida, geimi lõpus olid aga taas kindlamad Pärnu mehed, võites sellegi vaatuse 25:20.

Kolmandas vaatuses võitles TalTech selg vastu seina olukorras nii nagu suutis ja läks 7:1 ette, sundides Avo Keelt mõtlemisaega kasutama. Pärnu jõudis kahe punkti kaugusele (10:8), kuid õige pea oli Tallinna klubi edu 13:9. Mazenko lükkas võrgu kohale põrganud palli TalTechi poolele, kahandades vahe minimaalseks – 14:13. Punkti kaugusele jõudis Pärnu veel mitmel korral, ent viigini mitte ja geim kuulus TalTechile tulemusega 25:21.

Neljas geim algas edukamalt suvepealinna meeskonnale, kes läks Saare eksimusest ette 6:2. Šmidli eksimus lõpetas mängu ühe pikema pallivahetuse Pärnu kasuks – 10:5. Pärnu 12:5 eduseisul tuli TalTechil mängu päästma Martti Keel ning Pärnu tegi sidemängijate vahetuse 14:10 eduseisul, mil sekkus Richard Voogel. Geimi lõpp oli ülimalt närviline, Cavalcante punase kaardi järel oli seis 17:15 Pärnule, ent ka järgmine punkt läks kodumeeskonnale. Seejärel eksis aga Šmidl servil ja Pärnu oli taas kahega peal – 18:16. TalTech jõudis veel punkti kaugusele, ent Švansi serviäss ja Mazenko rünnak käristasid vahe 22:18-le ja Pärnu võitis geimi 25:20. Mäng seega Pärnule 3:1 ja seeria võideti 3:2.

Enne mängu:

TalTechi meeskond võitis seeria kaks esimest mängu vastavalt 3:2 ja 3:1, seejärel võttis Pärnu omakorda 3:0 ja 3:2 võidud.

Pärnu säras neljandas kohtumises eriti blokis, kust teeniti 21 punkti vastase 5 vastu. Avo Keele hoolealused tegutsesid ka rünnakul väga ühtlaselt, TalTechi rünnakud toetusid valdavalt Matej Šmidlile ja Kevin Saarele.

Pärnu peatreener Avo Keel ütles viimase mängu eel, et eelised on mõlemal meeskonnal. «Tuleb öelda, et nüüd on mõlemal seis kriitiline. Aga oleme võrdses seisus – ühelt poolt on neil kodusaali tunnetus ja väike eelis seal, teisest küljest meie kasuks räägib meie väljarabelemine selles seerias. Eks mõlemad loodavad kõvasti ja teevad kõvasti tööd selleks, et edasi saada. Proovime mingeid asju paremini teha ja võibolla mingeid üllatusi proovida,» rääkis Keel.

«Temporünnak peaks meil olema tõhusam, aga see pole ainult tempodes kinni, seal on oma roll ju ka sidedel. Meie õnnestumine ongi blokis, kus peame võimalikult palju saama nende rünnakusuundasid kinni. Eks see selline kavaldamine ole blokis ja individuaalsed oskused lõpuks otsustavad. Aga bloki peale saame kindlasti rohkem loota kui kaitsemängu peale,» lisas peatreener.

TalTechi peatreener Janis Sirelpuu tahab eelkõige näha vähem omavigu. «Eks seal on mitu nüanssi, miks seis selline on. Esiteks taktikaliselt on meie vastu üsna lihtne, sest meie mäng käib suuresti läbi nurga. Teiseks oleme me viimastes mängudes kuidagi närvilised ja kannatamatud, minnakse liiga sirgjooneliselt otsuseid tegema,» sõnas peatreener.

«Selgelt on vaja omavigu vähem teha. Stress ja ebakindlus on tekkinud, omavigu teeme väga-väga palju. Aga me püüame neid asju parandada ja üritame kolmapäeval maksimumi anda,» lausus ta.