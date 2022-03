Venemaal arreteeritud maailma parim naiskorvpallur oli kuu aega kadunud. Mis temast edasi saab?

Mõne päeva eest teatati Venemaalt, et Grineriga on kontakt olemas ja temaga on kõik korras, kuid selle info sõltumatust pole võimalik kontrollida. Tegemist on Hiina tennisisti Shuai Pengi omaga sarnase juhtumiga – too kadus pärast sotsiaalmeedias riigi kõrgele tegelasele seksisüüdistuse esitamist avalikkuse vaateväljast.