ANALÜÜS ⟩ Venemaa klubide eemaldamine tõstis Raieste ja Baskonia play-off-koha konkurentsi

Tähendab ainult head! Nimelt on Baskonia sel hooajal üks kolmest klubist, kes polnud Venemaa meeskondade (Moskva CSKA, Peterburi Zenit, Kaasani Unics) vastu ühtegi võitu saanud. See tähendab, et baski tiimi võitude arv jäi samaks, kaotuste lahtris olev arv aga vähenes suisa nelja võrra. See asjaolu tõstab Baskonia lootusetust seisust suisa play-off-koha konkurentsi. Näiteks Monaco jäi neljast (!) võidust ilma ning neil on nüüd Baskoniast varasema viie asemel vaid üks võit enam. Fenerbahcelt võeti kolm ja Albalt kaks võitu ning nad langesid Baskoniast tahapoole.