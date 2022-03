Arlet Levandi võitis noorte olümpiafestivalil kuldmedali

Levandi oli liider juba lühikava järel. «Ausalt öeldes suutsin väga hästi end kokku võtta. Mõtlesin, et need on kaks erinevat võistlust. Kullale ma ei mõelnudki, vaid mulle oli kõige tähtsam teha puhas sõit ja puhas kava. Kordasin kogu aeg peas, et tahan ennast võita. Peaaegu sain hakkama. Olen väga rahul!» ütles Levandi, kes võitis kuldmedali Itaalia ja Rootsi iluuisutajate ees.

Levandi auhinnakapis on ka 2020. aasta noorte olümpiamängude kuldmedal, tõsi, võistkondlik. «Neid ei saa eriti võrrelda, sest toona läksin lihtsalt võistlust koos teistega nautima. Pigem olen nüüd ikka kolmekordselt arenenud ning nüüd oli suurem võistlusmoment. Ometi on mõlemad medalid sama kallid!»

Arleti treeneri ja ema Anna Levandi sõnul oli poeg väga tubli ja näitas võitlejahinge. «Esimest korda oli Arlet pärast lühikava liider. See on uus kogemus. Mind huvitas, kuidas ta sellega hakkama saab, aga suurepäraselt sai! Mitte kõik ei pea sellele vastu, liidrirollis olemine pole lihtne. Tundus, et ta keskendus õigetele asjadele – oma sõidule, oma eesmärkidele. Hetkeks kaotas küll kontrolli pärast väga ilusat kaskaadi, aga võttis ennast kokku. Väga ilus sõit!» kiitis ema.