TÄNA OTSEÜLEKANNE ⟩ Algab suur finaalseeria: favoriit Tartu vs. rongi alt välja tulnud Pärnu

Enne mängu:

Tartu näol on tegu tiitlikaitsjaga, kes on kokku riigi parimaks tulnud kuuel korral. Pärnu meeskond triumfeeris viimati aastal 2019, kokku on meistriks tuldud seitse korda.

Poolfinaalis sai sel hooajal juba kaks tiitlit võitnud Tartu kindlalt jagu Tallinna Selverist, Pärnu alistas ülipõnevas poolfinaalseerias mängudega 3:2 TalTechi, tulles välja 0:2 kaotusseisust.

Pärnut peeti juba poolfinaalseerias pigem üllatajaks, samas seisuses on nad ka finaalis. Ent kogenud peatreener Avo Keel on ennegi hooaja olulisemates mängudes suutnud favoriitide elu raskeks teha, mis lubab ka finaalseerias põnevaid mänge.

Poolfinaalis räägiti palju Pärnu heast meeskonnavaimust. «Meie meeskonna olek platsil – ma jätan treenerina mingid asjad puutumata, mingid asjad peavad mängijate vahel ise tekkima. Meeskonnal peab olema vabadust isekeskis toimetada, kuhu treener ei sekku. Olen ses osas palju vabadust andnud ja keegi pole mu usaldust kuritarvitanud,» rääkis juhendaja pisut mõistujuttu.

Vaadates tagasi edukale poolfinaalile, leiab Keel, et tegutseti tõepoolset ühtlaselt. «Meil oli esilekerkijaid rohkem küll, Gabriel (Cavalcante) neljandas ja tempod viimases mängus. Selget ühte liidrit meil pole nagu mõnedes tiimides on. Ühtsusega on aga nii, et rasketel hetkedel kipub see kaduma, eriti nõrgema psüühikaga mängijatel. Kui läheb hästi, on kõik meeskonnad ühtsed, aga see võib väga lihtsalt kaduda, kui raskeks läheb ja siis hakkab nõrgemate meeste suust jama tulema,» rääkis peatreener möödunust ja vaatas seejärel ette finaalile.

«Tartul on kahtlemata individuaalsete oskuste tase meist kõrgem ja neil pole seetõttu üht selget liidrit tekkinud. Vastastest on seni selgelt üle oldud, eks seal see põhjus ka peitub,» lisas Keel Tartu kohta.

Tartu peatreener Alar Rikberg sai oma meeskonda finaalseeriaks pikemalt ette valmistada ning usub, et seis on hea. «Täpset seisu näitavad mängud, aga oleme saanud korralikult toimetada ja võrkpalli mõistes on tase läinud paremaks. Täna ja homme on veel viimase lihvi andmiseks ja loodan väga, et oleme parimas hoos,» ütles juhendaja, lisades, et jälgis huviga teist poolfinaalseeriat.

«Pärnu suutis vastase selles seerias selgelt ära murda. Enne viimast mängu omasid nad selget psühholoogilist eelist. Võrkpalli mõistes võitis ühtlasem meeskond, TalTechil on väga selged liidrid ja mida paremini Pärnu nende pidurdamisega hakkama sai, siis mujalt abi ei tulnud. Pärnul hiilgasid eri mehed ja nemad mängisid väga ühtselt. See mängib suurt rolli, eriti seeriates,» ütles Rikberg sama, mille tõi välja Pärnu juhendaja.

Rääkides emma-kumma meeskonna eelistest eesootavas finaalseerias, tõdes Rikberg, et tegu on üsna sarnaste meeskondadega. «Julgen loota, et Tartul on igas positsioonis Pärnuga võrreldes väike reserv olemas – just vahetuste näol – ja loodan selle eelise maksma panna. Samas oleme me üsna sarnased meeskonnad. TalTech on mõlemast erinev, ent Tartul ja Pärnul on sarnasust palju.»