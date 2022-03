Peatreener Häberli: kõik on hästi, teine mäng on veel ees

«Meie mängu algus oli rabe ning meil oli ka veidi õnne – vastased lõid latti –, kuid seejärel saime mängu sisse ja hakkasime vaikselt paremat jalgpalli mängima. Tekitasime olukordi ja üritasime, kuigi meil tuli kogu aeg olla valvas, sest Küpros on samuti võimeline nõelama ning teine mäng ootab meid veel ees. Lootsin väga, et me lööme 1:0, kuid paraku võeti see meilt napilt ära,» laiutas juhendaja pärast kohtumist kergelt käsi.