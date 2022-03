GALERII ⟩ Üle kolme nädala Putini pommide eest varjunud iluuisutaja võistles MMil treeningriietes

Ukraina jäätantsijad pidid juba MMiks osalemiseks tegema läbi hirmsa kadalipu. Seda ennekõike asjaolu tõttu, et Pekingi olümpiamängudel osalenud paar sõitis suurvõistlustel koju Harkivisse, kus MM-iks valimistuda sooviti.

Sestap võistles Ukraina paar MMil treeningriietuses, ent kohtunikud mõistagi selle eest mingeid karistuspunkte ei jaganud. Nad teenisid lühikavas 67,70 punkti, millega jõuti 16. kohaga vabakavasse. Sportlased pühendasid enda esituse ukrainlastele, kes on vaevlemas Venemaa sõjalise agressiooni küüsis.

«See esitus polnud mitte ainult meile, vaid kõikidele ukrainlastele. Me loodame, et kõikide inimeste toetus jõuab ka meie inimesteni. Meie teekond Prantsusmaale polnud kuigi lihtne. Praegu on maailmas väga keerulised ajad. Seda mitte ainult Ukrainas, vaid kogu maailmas.