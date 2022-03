BLOGI ⟩ Perez noppis viimasel hetkel Ferraride eest karjääri esimese kvalifikatsioonivõidu, Hamiltoni tabas krahh

Kõige märgilisem oli aga see, et 16. koha ja esimese kvalifikatsioonivooruga pidi piirduma seitsmekordne maailmameister Lewis Hamilton (Mercedes). See oli tema jaoks esimene kord pärast 2017. aasta Brasiilia GP-d, kui ta esimesest kvalifikatsioonivoorust edasi ei saanud. Toona põhjustas selle siiski katkestamine, mitte aeglane sõidutempo.