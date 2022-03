Vene vägede eest pagenud Ukraina jooksja triumfeeris Jerusalemma maratonil

«Ma mõtlesin joostes ainult Ukrainale, minu perele ja sõpradele, kes on jätkuvalt seal. Loodan, et nad kuulevad mu häält. See kõik on nende, Ukraina inimeste jaoks,» lausus Veretska, kelle auhinnakapist võib leida mitmeid Ukraina meistrivõistluste medaleid. Seal hulgas ka kuldseid.