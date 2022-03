Imekombel sõjakoldest pääsenud Ukraina koondislane: sõitsime lihtsalt laipadest mööda, see oli kohutav

Ukraina jäähokikoondis kuulub MMi I divisjonis B-gruppi koos Poola, Jaapani, Eesti ja Serbiaga. Selleks, et kuu aja pärast algavateks kohtumisteks vormis olla, kogunes rahvusesindus juba praegu naaberriigis Ungaris, Miskolci linnas.

Kui tavaolukorras poleks sinna jõudmine teab, mis väljakutse, siis praegu on lood tunduvalt keerulisemad. Käimasoleva sõja tõttu on liikumine kogu riigis raskendatud ning aladel, mis on Vene vägede käes, kohati lausa võimatu.