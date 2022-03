FOTO ⟩ Vene tipptennisist on sõjale avalikult vastu

Nõnda otsustas ka Zvonareva oma meelsust näidata teisiti, kirjutades mütsile pisikese, ent tähendusrikka kirja – no war ehk ei sõjale.

Kui sõja osas on tegemist suure žestiga, siis eile väljakul see venelannat ei aidanud. Zvonareva kaotas Miami Openi kolmandas ringis ameeriklannale Danielle Collinsile 1:6, 4:6 ning pudenes konkurentsist.

Praegu WTA edetabelis teise saja algusesse kuuluv Zvonareva on omaaegne maailma teine reket. Tal on ette näidata 12 WTA-turniiri võitu, suure slämmi turniiridel jõudis ta omal ajal finaali nii Wimbledonis kui ka US Openil.