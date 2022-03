Vabatahtlikult Venemaa esindamisest loobunud sportlane: ma häbenen oma riiki!

«Ma olen puhas venelanna, minus pole tilkagi Ukraina verd, kuid mul on seal palju sõpru ja tuttavaid ning ma olen teadlik sellest, mis seal praegu toimub. Lapsest saati on räägitud mulle Nõukogude inimeste kangelastegudest II maailmasõjas, kuid vanemaks saades sain ma teada ka gulagi terrorist ja miljonite inimeste tagakiusamisest. Praeguseks on minu valitsus röövinud minult kõik patriootlikud illusioonid ja jumalale tänu selle eest! Ma häbenen oma riiki ning usun, et ennekõike tuleb meil jääda inimesteks,» kirjutas Davidova.