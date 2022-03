TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Kas Vips suudab eilset supersõitu korrata ja hea punktilisa teenida?

Vips sai reedeses kvalifikatsioonis kaheksanda koha, kuid näitas eilses sprindisõidus, et tal on sel nädalavahetusel kiirust kuhjaga. Kusjuures Jake Hughesist möödus ta alles viimastel meetritel.

Möödasõitu ennast kommenteerides ütles eestlane lihtsalt, et tegemist oli intuitiivse lükkega. «Viimasesse kurvi minnes ei tea sa kunagi, mis oleks see õige asi, mida teha. Ma lihtsalt reageerisin sellele, mida Jake ees tegi. Ta kattis hästi sisemist sõidujoont, mistõttu polnud mul võimalik midagi teha.

Kuna ma ei uskunud, et nõnda kogenud sõitjast kui Jake'ist oleks mul võimalik väliskurvis mööda saada, siis leidsin, et mu ainus võimalus olekski talle otse sabasse tõmmata ja siis DRS-i abiga [sirgel] möödasõitu üritada. See töötaski, kusjuures üllatavalt hästi. Aga ma ei oodanud tegelikult seda, et temast mööda saaksin, kui aus olen. See oli tore üllatus.»