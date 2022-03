Norra sporditšempion meenutas lumelaviini alla jäämist: šansid olid, et sinna ma ka suren

Thilo Schröter on praegu Norra üks parimaid ronijaid – meenutagem, et selle alaliik ehk sportronimine on nüüdsest ka olümpiaala –, kuid teel tippu on temagi kogenud tagasilööke. Ning palju ei jäänud ka puudu, et tema ronimistteekond lõppenuks juba enne, kui jõudis alata.