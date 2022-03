FOTOD ⟩ Loomaaed pakub Ukraina maletšempionile sõja ajal lohutust

«Võtsin ristipoja kaasa ja tõttasin sinna. Kell 11 hommikul oli kassasabas sadakond inimest, aga saime 20 minutiga sisse. Atmosfäär on imeline! Ristipoeg arvas, et vähemalt pool linna on siin. Tulge ja te ei kahetse,» kirjeldas Žukova Instagrami postituses.