OTSEBLOGI ⟩ Eesti jäi Küprose vastu võõrsil kaotusseisu

Viis päeva tagasi Tallinnas tegid koondised omavahel väravateta viigi, mis tähendab, et Larnacas on asjad lihtsad: kes selle kohtumise võidab kasvõi penaltiseeria järel, jääb ka järgmiseks Rahvuste liiga tsükiks C-divisjoni. Kaotaja pudeneb aga D-tasemele ehk nn mudaliigasse, kus pallivad Euroopa koondised kohtadel 49.–55.

«Mõistagi tahtsime võita, kuid hetkel peame leppima 0:0 viigiga. Samas pole midagi veel läbi, sest teine mäng on alles ees,» oli peatreener Thomas Häberli pärast avamängu ikkagi optimistlikult meelestatud. Sama meelt oli ka koondise kapten Konstantin Vassiljev: «Kõige tähtsam, et tulemus on aktiivne ja läheme Küprosele hea tundega.»

Kaitseliinis on täiendusena juures Artur Pikk, kuid ühtlasi andis peatreener Thomas Häberli eile mõista, et Maksim Paskotši kaasalöömine on küsimärgi all.