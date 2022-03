Ajakirjanik: Vene jalgpallurid on Euroopas tabu

«Praegu on võimatu ette kujutada Venemaa mängija siirdumist Euroopasse. Teid võib see üllatada, kuid mitmed Venemaa jalgpalluritega seotud olid käeulatuses, kuid need kukkusid läbi. Muidugi pole see ametlik keeld. See on nn tühistamiskultuur, mis ei tekkinud meie pärast, vaid on eksisteerinud juba pikka aega,» rääkis Utkin oma YouTube’i kanalile riputatud videos.

Tõsi, mees ei maini sõnagagi Ukraina sõda vaid nimetab seda «hetkel poliitikas valitsevaks olukorraks». Tundub, et sanktsioonid ja vene sportlaste tõrjumine rahvusvahelisest spordielust hakkab idanaabreid vaikselt häirima.

«Tõenäoliselt on varem või hiljem võimalik sellest üle saada. On vaja, et keegi otsustaks kõigepealt osta Vene jalgpalluri. Kuid järgmises üleminekuaknas pole selleks isegi varianti,» andis Utkin mõista, et Vene jalgpallurid on Euroopas tabu.