Tartu suurendas finaalseerias Pärnu vastu edu

Avakohtumises tujutult tegutsenud Pärnu alustas teist mängu küll isukalt ja võitluslikult, ent vastane pani oma paremuse siiski üsna veenlvalt maksma. Sarnaselt avamängule jagus kahes esimeses vaatuses tasavägist mängu vaid geimide esimesse poolde, kolmandas läks Tartu oma teed geimi lõpu eel, kirjutab volley.ee.

Seeria järgmine mäng toimub esmaspäeval, 4. aprillil kell 19.00 Tartus.

STATISTIKA: Tartu kasuks tõi Martti Juhkami 18 punkti (+11), 15 silma (+6) lisas Albert Hurt. Pärnu resultatiivseim oli Boris Žukov 12 punktiga (+7), 10 punkti (+8) panustas Bohdan Mazenko.

Blokis oli 7-5 parem Pärnu, servil oli 6-2 üle Tartu. Vastuvõtt oli Tartul 51%, Pärnul 43%, rünnakuid lahendasid paremini samuti Tartu mängijad, vastavalt 56% ja 42%.

Pärnu algkoosseis: Jo Mauricio da Silva Neto, Markus Uuskari, Gabriel Cavalcante, Boris Žukov, Bohdan Mazenko, Toms Švans, libero Silver Maar.

Tartu algkoosseis: Kert Toobal, Valentin Kordas, Martti Juhkami, Albert Hurt, Alex Saaremaa, Mart Naaber, libero Rait Rikberg.

Mängu algus oli kodumeeskonna jaoks paljulubav ja 0:4 kaotusseisus kasutas Tartu peatreener Alar Rikberg mõtlemisaega. Esimeseks tehniliseks vaheajaks oli Pärnu edu vaid 8:7 ja edasi kulges kohtumine tasavägiselt kuni Bigbank vastase rünnakueksimuse järel 15:12 juhtima läks. Tartu suutis edu hoida ja läks otsustavatele hetkedele vastu 21:17 eduseisus, mil Avo Keel veel mõtlemisajaga geimi kulgu muuta püüdis. Seda aga ei juhtunud ning Tartu asus 25:20 geimivõiduga mängu juhtima.

Teise geimi algus kulges punkt-punktis, kuni Hurda serviäss Tartu 13:10 ette viis. Teiseks tehniliseks vaheajaks oli Bigbank juhtimas 16:12 ning Toobali serviäss käristas vahe juba 18:12-le. Viiginumbreid tabloole enam ei tekkinud ja geim kuulus Tartule tulemusega 25:15.

Kolmandas vaatuses võitlesid Pärnu mängijad kätte 4:1 edu ja Alar Rikberg kasutas kohe mõtlemisaega. Kevin Soo vahetas geimi alguses välja Mart Naabri. Mazenko rünnaku ja serviässa järel juhtis kodumeeskond 7:3, kuid vahe sulas 11:11 viigiseisuks. Uuesti pääses Pärnu ette, ent Juhkami vedamisel suutis Tartu uuesti viigistada ja omakorda 14:13 ette minna. 18:18 viigiseisul kutsus Tartu peatreener mehed veel platsi äärde nõu pidama. Soo ja Hurt viisid Bigbanki 20:18 ette, viimase pallivahetuse lõpus sai vigastada Pärnu sidemängija Jo Maurucio ja teda tuli asendama Richard Voogel. Tartu teenis esimese matšpalli seisul 24:21 ja võitis geimi tulemusega 25:22 ning mängu seega 3:0.

Enne mängu:

Avakohtumises võttis kindla 3:0 (25:17, 25:17, 25:19) võidu Tartu meeskond. Tiitlitrofee tõstab pea kohale võistkond, kes võidab esimesena neli mängu.

Bigbanki peatreener Alar Rikberg rääkis pärast kohtumist, et suuri etteheiteid tal oma meestele pole ja usub, et Pärnul on siiski veel üht-teist varuks. «Teatud hetkedel teatud mängijad – ja ma arvan, et nad saavad ise aru, kes – ei teinud võib-olla oma parimat mängu või mingitel hetkedel kõige paremaid otsuseid, aga õnneks oli seda sisu ja tihedust kogu meeskonnas nii palju, et nendel hetkedel teised mehed tulid ja aitasid välja. Ja üldiselt oli kogu mäng ilusasti kontrolli all,» juhendaja peatreener.

Ta loodab, et seerias tulebki neli ühepoolset mängu. «Mina loodan küll nii. Meie igapäevase tegevuse eesmärk on, et me mängime head ja kvaliteetset võrkpalli ja see meil õnnestus. Aga teades Avo Keelt (Pärnu peatreener – toim.), siis käike, mida välja käia, on tal omajagu. Mina sain väga rahulikult laveerida ega pidanud siin nuputama hakkama. Aga seerias tuleb hetki, kus ka meil võib tulla nõrkusi ja kindlasti on Pärnu võimeline seda ära kasutama,» lisas Rikberg.