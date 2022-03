Ukraina jalgpallikoondislane tahtis Vene kapteniga ühendust võtta, kuid ta blokeeriti

22-aastane Mõkolenko, kes teenib leiba Evertonis, kirjutas esmalt kohe Venemaa kaptenile Artjom Dzjubale. «Kirjutasin talle otse. Tahtsin lihtsalt teada, mida tema sellest kõigest arvab. Kirjutasin talle sõja esimesel päeval. Pärast kahte või kolme päeva sain aru, et see on mõttetu. Ta ei vastanud mulle,» nentis Mõkolenko.

«Kui oled normaalne kapten ja sõnapidaja mees, siis saad korraldada nii, et kõigil koondisekaaslastel on võimalik arvamust avaldada. Olen sada protsenti kindel, et kõiki ei panda vangi. Ainsana on venelastest suu lahti teinud Fjodor Smolov. Austan teda selle eest. Ta on ainukene, kes ei kartnud. Üritasin ka Dzjubaga ühendust saada – helistasin ja kirjutasin -, aga ta blokeeris mu ära,» lõpetas Mõkolenko.