Latvala WRC-sarja reeglimuudatusest: FIA oli liiga enesekindel

Rootsi ralli tuli nii Ott Tänakul kui ka Elfyn Evansil võistluspäev katkestada, sest mõlema mehe autos süttis hübriidajami ohutust näitava rohelise tule asemel punane, mis annab märku, sellega on mingi probleem.

Latvala sõnul on reeglimuudatus tervitatav, kuid suures plaanis see midagi ei muuda. «Kui punane tuli süttib, siis ralli võidu eest sa enam ei konkureeri,» lausus ta rallit.fi-le.

«Kui aga midagi peaks juhtuma olukorras, kus kaks katset on päeva lõpuni, siis saad neljaminutilise ajakaristuse. See säilitab võimaluse teenida mõnedki punktid,» tõi Latvala välja positiivse.

Soomlane avaldas, et FIAs arutati, kas sõitmata jäänud katse eest tuleks karistada ühe- või kaheminutilise trahviga. «Tuleb välja, et kaheminutilist karistust nähti parema lahendusena,» sõnas ta.

Latvala hinnangul võinuks reegel paigas olla juba hooaja esimesest etapist. «FIA oli liiga enesekindel, et hübriidajamitega ei teki probleeme. Autorallis on palju hüppeid ja vibratsiooni. Ka testimisperiood oli vaid pooleaastane. Selle taustal oli usaldus liiga suur. Õnneks on sellele nüüd tähelepanu pööratud,» ütles ta.