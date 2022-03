OTSEBLOGI ⟩ Epp Mäe võitis EMilt hõbemedali

Finaalis teenis esimese punkti Mäe, kui vastast karistati passiivsuse eest. Teisel perioodil jäi passiivseks aga Mäe ning Adari viigistas 1:1. See tähendas, et eestlannal oli selg vastu seina. Mäe üritaski punkti teenida, kuid Adari suutis osava vasturünnakuga matši lõpusekunditel 3:1 võidu kindlustada.

29-aastasele Mäele on Budapestist võidetud EM-hõbe karjääri kuues tiitlivõistluste medal. Ühtlasi on ta Euroopa meistrivõistlustelt võitnud nüüd täiskomplekti medaleid. Lisaks on tema auhinnakapis veel MM-hõbe ja kaks MM-pronksi.