KOLUMN ⟩ Ville Arike: Aivar Pohlak, palun jõulist avaldust, et Eesti jalgpalli on tabanud fiasko ja tuleb hakata vigu parandama

Eesti jalgpallikoondise langemine Euroopa mudaliigasse tähendab seda, et oleme maailmajao seitsme nõrgima seas. Mõne aasta eest tekitatud Rahvuste liigas mängitakse neljal tasemel ning see näitab sulle halastamatult ära, millisel neist sa oled. Halle toone pole, mustvalgelt on kirjas, et hakkame järgmises tsüklis mängima kohtadele 49-55.