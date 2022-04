Moskva CSKAga liitunud Rootsi korvpallitäht rikkus oma pärandi

30. märtsil avaldas Venemaa korvpalliklubi Moskva CSKA, et on löönud 35-aastase rootslasega käed. Selleks ajaks oli meie idanaabrite sissetungist Ukrainasse möödas enam kui kuu ning paljud välismaa korvpallurid olid Venemaalt juba lahkunud. Lisaks on kõik Venemaa koondised ja klubid eemaldatud rahvusvahelistelt võistlustelt.