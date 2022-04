Ukraina maadlustšempion kaotas sõjas jala, kuid kibeleb rindele tagasi

Aastatel 1988-1990 sõjaväes käinud Sirenko oli ajateenijana veidi kogenud sõjategevust, ent see pole tema sõnul kaugeltki võrreldav praeguse olukorraga, ent kodumaa kaitseks on ta alati valmis. «Me ei soovinud põgeneda ega peitu pugeda,» lausus endine sportlane, kes läks sõtta koos enda 30-aastase pojaga.

Maadlustreenerina töötav Sirenko ei kahtle, et Ukraina võidab antud sõja. «Me ei võida seda sõda küll kiiresti, ent ikkagi võidame. Minu terve perekond on endiselt Kiievis ning me usume, et Ukrainat saadab edu!»