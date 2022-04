VIDEO ⟩ Inglismaa jalgpallitäht hurjutas kohtunikku, et ta vastasele punast kaarti näitas

Kohtumise 32. minutil esimese kollase kaardi teeninud Elevandiluuranniku äärekaitsja Serge Aurier patustas veaga ka veidi hiljem. Belglasest kohtunik Erik Lambrechts saatis ta teise kollase ja ühtlasi punase kaardiga platsilt minema. Huvitav oli aga tõik, et arbiitrit tuli hurjutama ka Inglismaa koondislane.

Manchester City ründav poolkaitsja Jack Grealish oli selgelt löödud, et vastase mäng nõnda varakult lõppes. Inglane viitas kohtunikuga vaieldes asjaolule, et tegemist on ju vaid kontrollkohtumisega.