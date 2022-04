VIDEO ⟩ GP-etapi võitnud Zirk tõusis Euroopa edetabelis viiendaks

«Õhtuses finaalis panin kohe alguses täiskäigu sisse, et näha kuidas mu keha vastu peab. Peab tõdema, et pidas vastu täitsa hästi ja ma lõpetasin finaali samuti esimesena ajaga 1.58,54. See on minu karjääri paremuselt kuues tulemus ning paneb mind hetke seisuga Euroopa hooaja edetabelis viiendale kohale. Arvestades asjaolusid, et ma pole see aasta otseselt liblikujumise fookusega treeninguid veel väga palju jõudnud teha, siis on tegemist igati soliidse tulemusega,» märkis Zirk sotsiaalmeedias.