Rongipiletid puruks rebinud ja kodumaa kaitsele asunud Ukraina sportlane: see on kui verine õudusfilm

Samal ajal kui tema õde pages riigist, liikusid Gvritišvili ja tema isa hoopiski mobilisatsiooni korras Vene vägedele vastu. Kui papa Gvritišvili saadetigi reaalselt rindele – ta on viimase informatsiooni kohaselt elu ja tervise juures – siis pesapallur on siiani korda valvanud oma kodulinnas Kropõvnõtskõis.

«Mu õde on praeguseks juba riigist välja jõudnud, jumalale tänu selle eest. Mu emal tuli aga siia jääda, et plahvatuses vigastada saanud vanaema eest hoolt kanda,» vahendab Kronen Zeitung pesapalluri sõnu.

«See siin on kui verine õudusfilm, kuid me ei karda võidelda. Minu mõtted on praegu ainult nende peredega, keda pole enam siin ilmas,» lausus Gvritišvili ning avaldas lootust, et see sõda saab varsti läbi.