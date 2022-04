ANALÜÜS ⟩ Pärnu Sadama võidu valguses: Kalev/Cramol on tänavu tegemist, et Eesti meistriks tulla

Eesti-Läti korvpalliliigas tiitlit kaitsnud BC Kalev/Cramol jääb see tänavusel hooajal tegemata, sest konkurentsist langeti õige varakult. Põhiturniiril saadi küll teine koht, kuid veerandfinaalis jäädi mängudega 0:2 alla seitsmenda asetusega Pärnu Sadamale. See ühtlasi programmeerib mõnusa intriigi ka peatselt saabuvasse Eesti meistrivõistluste play-offi. Aga pärnakad on tublid, mis tõi neile edu?