Saksamaa autofirma pani F1-ga liitumiseks 650 miljonit eurot lauale

Audi liitumisest F1-ga on räägitud väga palju ja üsna kaua. Sel aastal on aga asi üha tõsisemaks läinud ning Saksamaa autotootja teinud ka mitu pakkumist McLareni võistkonnale.

Saksamaa väljaande Automobilwoche andmetel on Audi pannud lauale 650 miljonit eurot, et alustada McLareniga koostööd. See on 200 miljonit suurem pakkumine kui mõned kuud tagasi.