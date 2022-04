MEISTRITE LIIGA ⟩ Liverpool teenis kindla võidu, City suutis ikkagi Atletico tabaluku lahti muukida

Manchester City – Madridi Atletico 1:0

Koduväljakul pallinud City'l tuli näha ränka vaeva, et koduplatsil Atletico väravalukku lahti muukida. Avapoolajal valdasid helesinised küll 73 protsenti ajast palli, kuid ühtegi lööki raami nad teha ei suutnud.

Lissaboni Benfica – FC Liverpool 1:3

Benfica kaotas keskväljal palli, pärast mida toimetati see Trent Alexander-Arnoldi poolt välgukiirusel pika diagonaalpassiga kodumeeskonna kasti. Sinna oli spurtinud Luis Diaz, kes lükkas nahkkera omakorda Sadio Manele ning senegallane tegi hõlpsa vaevaga seisuks 2:0. Seda siis paari meetri pealt.

Uuesti mängu sisse tulnud Liverpool haistis vaikselt oma võimalust ning nõelas uuesti 87. minutil kui Naby Keita andis ülitäpse söödu liini taga spurtinud Luis Diazele . Benfica väravavaht Odysseas hindas olukorda veidi valesti ning tegi colombialasele samme vastu. See lubas Liverpooli ründajal kollkiprist palli hõlpsa vaevaga mööda mängida ning seisuks 3:1 teha.

Palju ei jäänud sealjuures ka puudu, et Benfica väravavõrk sahisenuks lõpu eel veel. 90+7. minutil pääses Odysseasega silmitsi Diogo Jota, kuid selles olukorras jäi peale puurilukk.

Pikemalt on võimalik kohtumiste käekäiguga tutvuda allolevas blogiaknas:

Enne kohtumisi:

Nii üllatav kui see ka pole, siis City ja Atletico pole kunagi varem omavahel vastamisi läinud. Avakohtumisele tulevad mõlemad vastu hea vormi pealt.

Inglismaa kõrgliigat juhtiva Manchester City saldo viimasest kümnest mängust on seitse võitu, kaks viiki ja üks kaotus. Nende ainus allajäämine pärineb 19. veebruarist, kui Premier League'i raames jäädi 2:3 alla Tottenham Hotspurile.

Hispaania kõrgliigas kolmandat kohta hoidev Madridi Atletico viimase kümne kohtumise saldo on isegi grammi võrra parem: kaheksa võitu, üks viik ja üks kaotus. Ainus allajäämine pärinev 16. veebruarist, kui La Liga raames jäädi 0:1 alla Levantele.

Benfical ja Liverpoolil on seevastu selja taga päris pikk ja tummine ajalugu. Esimest korda ristati omavahel piigid juba 1978. aastal ning hiljem on eurosarjades madistatud veel 1984. aastal, 2006. aastal ja 2010. aastal. Ajaloolised kaalukausid on 6–4 Liverpooli kasuks.