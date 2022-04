OTSEBLOGI ⟩ Meistrite liiga toob väljakule nii Liverpooli kui ka City

Enne kohtumisi:

Nii üllatav kui see ka pole, siis City ja Atletico pole kunagi varem omavahel vastamisi läinud. Avakohtumisele tulevad mõlemad vastu hea vormi pealt.

Inglismaa kõrgliigat juhtiva Manchester City saldo viimasest kümnest mängust on seitse võitu, kaks viiki ja üks kaotus. Nende ainus allajäämine pärineb 19. veebruarist, kui Premier League'i raames jäädi 2:3 alla Tottenham Hotspurile.

Hispaania kõrgliigas kolmandat kohta hoidev Madridi Atletico viimase kümne kohtumise saldo on isegi grammi võrra parem: kaheksa võitu, üks viik ja üks kaotus. Ainus allajäämine pärinev 16. veebruarist, kui La Liga raames jäädi 0:1 alla Levantele.

Benfical ja Liverpoolil on seevastu selja taga päris pikk ja tummine ajalugu. Esimest korda ristati omavahel piigid juba 1978. aastal ning hiljem on eurosarjades madistatud veel 1984. aastal, 2006. aastal ja 2010. aastal. Ajaloolised kaalukausid on 6–4 Liverpooli kasuks.