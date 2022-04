Vene kolleegid Ukraina sportlasele pärast nende pommitamist: see on teie heaolu nimel

«Me rääkisime omavahel sellest ja nad ka vastasid. Aga kas teate kuidas? Nad kirjutasid, et see kõik on teie heaolu nimel. Tegemist on rahumeelse operatsiooniga,» vahendab portaal sport.ua Aleksiiva sõnu.

«Nõnda kirjutasid mulle sõja alguses kolm erinevat inimest. Hiljem olen neile vastu kirjutanud, saatnud pilte, et vaadake nüüd oma «rahumeelset operatsiooni» ja tundke seda omal nahal. Nemad aga püsivad jätkuvalt oma seisukohal, et see on kõik meie heaolu nimel ning meiega on siin Ukrainas kõik hästi,» oli 2019. aasta maailmameister ning neljakordne Euroopa meister nõutu.