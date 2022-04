Õiglane alustas USAs hooaja esimest kümnevõistlust isikliku rekordiga

Õiglase viimasedid hooaegu on varjutanud vigastused. Mullu suvel startis ta Eesti meistrivõistlustel pöiavalu kiuste, et hambad ristis Tokyo olümpiapilet hankida. See ei õnnestunud. Ent asjaolusid arvestades – hiljem selgus, et Õiglane võistles luumurruga – oli 8055 punkti ja teine koht väga korralik tulemus.