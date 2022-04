Õiglane alustas USAs kümmevõistlust väga hästi: kurss vähemalt 8400 punkti peal

Kuulitõuge: Õiglane sai teisel katsel kirja 15.02, mis on veidi vähem kui rekordvõistlusel, ent kaduma läks väga vähe. Avaüritusel mõõdeti 14.41, viimane katse ebaõnnestus. Kolme alaga on meie mehel koos 2591 punkti, isikliku tippmargi graafikut (8371) edestab ta 57 silmaga.

Õiglase viimaseid hooaegu on varjutanud vigastused. Mullu suvel startis ta Eesti meistrivõistlustel pöiavalu kiuste, et hambad ristis Tokyo olümpiapilet hankida. See ei õnnestunud. Ent asjaolusid arvestades – hiljem selgus, et Õiglane võistles luumurruga – oli 8055 punkti ja teine koht väga korralik tulemus.