USAs ilusa avapäeva teinud Õiglane liigub kindlalt MMi normi ja 8400 punkti graafikus

Teine võistluspäev algab reedel kell 18.

400 m jooks: Õiglane läbis staadioniringi 49,28 sekundiga, mis jäi alla kui isiklikule tippmargile, et on oluliselt kiirem kui rekordvõistluses. Meie mehel on viie alaga koos 4242 punkti, mis annab avapäeva lõpuks Kyle Garlandi (4331) järel teise koha. Rekordigraafikut (8371) edestab eestlane 24 punktiga.

Pajus lõpetas päeva ajaga 48,47. Tema on 3715 punktiga 10. kohal.

Seis avapäeva järel:

Foto: Kuvatõmmis

Kõrgushüpe: Õiglase laeks jäi 2.00 ehk võrreldes rekordgraafikuga (8371) annab ta punkte ära, kuid edestab seda veel kümne silmaga. Eestlane hoiab 3394 punktiga Kyle Garlandi (3519) järel teist kohta.

Pajus hüppas 1.82. Tema on 2829 punktiga 14.

Kuulitõuge: Õiglane sai teisel katsel kirja 15.02, mis on veidi vähem kui rekordvõistlusel, ent kaduma läks väga vähe. Avaüritusel mõõdeti 14.41, viimane katse ebaõnnestus. Kolme alaga on meie mehel koos 2591 punkti, isikliku tippmargi graafikut (8371) edestab ta 57 silmaga.

Alavõidu teenis võimsa isikliku rekordi 16.65ga Kyle Garland. Ta tõusis ka Õiglase ees 2660 punktiga võistluse liidriks.

Pajus sai parimal katsel kirja 13.30. Ta hoiab 2185 punktiga 10. kohta.

Kaugushüpe: Õiglane tegi parima hüppe viimasel katsel, kui sai kirja 7.42. Esimesed kaks üritust olid 7.11 ja 6.76. Tal on kahe alaga koos 1800 punkti, ehk rekordigraafikuga võrreldes (8371) 64 silma enam.

Pajus tegi oma parima tulemuse samuti viimasel katsel, saades kirja 6.49. Alavõit läks jälle Yariel Sotole, kes hüppas 7.56. Tulemused.

100 m jooks: Õiglane sai kirja tulemuse 10,89, mis tähistas isiklikku tippmarki (eelmine rekord 10,94). Rekordigraafikut edestab ta 42 silmaga.

Pajus läbis 100 m 11,26ga, alavõidu sai 10,67ga Yariel Soto. Tulemused.

Enne võistlust:

Õiglase viimaseid hooaegu on varjutanud vigastused. Mullu suvel startis ta Eesti meistrivõistlustel pöiavalu kiuste, et hambad ristis Tokyo olümpiapilet hankida. See ei õnnestunud. Ent asjaolusid arvestades – hiljem selgus, et Õiglane võistles luumurruga – oli 8055 punkti ja teine koht väga korralik tulemus.

«Sain teada, et suudan igasuguses olukorras mingisuguse kümnevõistluse läbi teha,» meenutas Õiglane, kes läks aladele peale põhimõtteliselt soojenduseta. «See on hea indikaator, et kui vaja, võin tulla läbi igasugusest jamast.»

Janek Õiglase rekordseeria (8371): 11,08; 7.33, 15.13, 2.05, 49,58; 14,56; 42.11, 5.10, 71.73; 4.39,24. Tulemus tõi Õiglasele 2017. aasta Londoni MMil kümnevõistluse neljanda koha.

Lisaks Õiglasele teeb kümnevõistlusel kaasa veel üks eestlane Karl-Oskar Pajus. Dartmouthi ülikoolid õppiv 20-aastane Pajus on noorte arvestuses saanud parimal juhul 6782 punkti.