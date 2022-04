Serena Williams plaanib tagasitulekut ja tahab tänavu osaleda suure slämmi turniiril

40-aastane Williams osales viimati turniiril aasta eest just Wimbledonis, kui pidi avaringis jalavigastuse tõttu andma loobumisvõidu. Seejärel jättis ta vahele Tokyo olümpia, US Openi ja tänavu toimunud Austraalia lahtised. NFLi staari Aaron Rodgersi Instagramis avaldas Williams aga, et tal on plaan suvel taas Inglismaal suure slämmi turniiril osaleda.

«Rääkisime minu tagasitulekust, ta andis mulle jõudu ja valmistas mind Wimbledoniks ette. Ma ei jõua ära oodata,» vahendas Williamsi juttu Instagrami story’s The Guardian. Rodgers küsis seepeale, et kas 23-kordne suure slämmi võitja plaanib osaleda ka US Openil, mille peale vastas ta, et esmalt on vaja osaleda Wimbeldonis.