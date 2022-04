Mis toimub?! Olümpialaste liit toetab Vene sportlasi

Venemaa sissetung Ukrainasse on laialdaselt hukka mõistetud ja seda ka spordis. Kuigi üldiselt ollakse karmide keeldudega päri, siis päris kõik nendega ei nõustu. Mingil põhjusel kuulub nende hulka ka WOA.

Nad tõid välja, et mõistavad ja respekteerivad ROKi nõuet. «Siiski, WOA usub tugevalt, et otsus, kas võistelda või mitte, ppeaks jääma igale individuaalsele sportlasele, tuginedes olümpiaharta põhiprintsiipidele,» seisis seal.

Mõneti on see irooniline, sest Venemaa sissetung tekitas olukorra, kus paljud sportlased enam ei saanud ise otsustada, kas nad saavad kuskil võistelda või mitte. Paljud neist suundusid rindele ja nii mõnigi on jäänud Vene vägede poolt okupeeritud aladele lõksu või üldse surnud.